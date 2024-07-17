  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. 35-летний Хуммельс может перейти в одну из лучших команд Серии А прошлого сезона
В тренде

35-летний Хуммельс может перейти в одну из лучших команд Серии А прошлого сезона

Трансферы
Обновлено

Ветеран отправится в Италию

35-летний Хуммельс может перейти в одну из лучших команд Серии А прошлого сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Немецкий защитник Матс Хуммельс может продолжить карьеру в "Болонье". Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ожидается, что о трансфере будет объявлено в скором времени после продажи итальянского центрбека Риккардо Калафьори в лондонский "Арсенал".

Отмечается, что ради переезда в Италию Хуммельс отказал "Аяксу" и некоторым клубам из Саудовской Аравии.

Напомним, что в июне Хуммельс принял решение покинуть дортмундскую "Боруссию" на правах свободного агента.

По итогам прошлого сезона "Болонья" заняла пятое место в Серии А, и вышла в Лигу чемпионов.
По теме
yellow-arrow
10 самых дорогих трансферов по итогам первой половины лета
yellow-arrow
Судаков все еще в списке усиления английского гранда
yellow-arrow
Жирона нашла потенциальную замену Довбика
Матс Хуммельс Болонья трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Di Marzio
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости