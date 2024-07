Амбициозный новичок Серии А подписал 41-летнего чемпиона мира

Пресс-служба "Комо" объявил о переходе испанского голкипера Пепе Рейны.

Контракт между сторонами заключён до июня 2025 года.

Предыдущим клубом Рейны был "Вильярреал". Ранее голкипер выступал за "Ливерпуль", "Барселону", "Баварию", "Милан", "Лацио", "Наполи" и "Астон Виллу". Также Пепе является чемпионом мира-2010 и чемпионом Европы 2008 и 2012 годов в составе испанской сборной.

По итогам прошлого сезона "Комо" занял второе место в Серии Б, и завоевал путёвку в Серию А. На данный момент итальянскую команду возглавляет известный экс-полузащитник Сеск Фабрегас.

