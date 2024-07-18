Амбициозный новичок Серии А подписал 41-летнего чемпиона мира
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Пресс-служба "Комо" объявил о переходе испанского голкипера Пепе Рейны.
Контракт между сторонами заключён до июня 2025 года.
"Я присоединяюсь к прекрасному проекту, семье, которая продолжает расти и пытается поднимать планку каждый год. Я возвращаюсь в лигу, которую хорошо знаю и которая является очень конкурентной. Со своей стороны я хочу внести свой вклад в развитие этого клуба", - сказал Пепе.
Предыдущим клубом Рейны был "Вильярреал". Ранее голкипер выступал за "Ливерпуль", "Барселону", "Баварию", "Милан", "Лацио", "Наполи" и "Астон Виллу". Также Пепе является чемпионом мира-2010 и чемпионом Европы 2008 и 2012 годов в составе испанской сборной.
По итогам прошлого сезона "Комо" занял второе место в Серии Б, и завоевал путёвку в Серию А. На данный момент итальянскую команду возглавляет известный экс-полузащитник Сеск Фабрегас.
Como 1907 is pleased to announce the signing of Pepe Reina until June 2025.— Como1907 (@Como_1907) July 18, 2024
An experienced goalkeeper, Reina has defended the goals of Barcelona, Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Munich, AC Milan, Aston Villa and Lazio in his career. pic.twitter.com/CYjYL8rWll
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