  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Амбициозный новичок Серии А подписал 41-летнего чемпиона мира
В тренде

Амбициозный новичок Серии А подписал 41-летнего чемпиона мира

Трансферы
Амбициозный новичок Серии А подписал 41-летнего чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба "Комо" объявил о переходе испанского голкипера Пепе Рейны.

Контракт между сторонами заключён до июня 2025 года.

"Я присоединяюсь к прекрасному проекту, семье, которая продолжает расти и пытается поднимать планку каждый год. Я возвращаюсь в лигу, которую хорошо знаю и которая является очень конкурентной. Со своей стороны я хочу внести свой вклад в развитие этого клуба", - сказал Пепе.

Предыдущим клубом Рейны был "Вильярреал". Ранее голкипер выступал за "Ливерпуль", "Барселону", "Баварию", "Милан", "Лацио", "Наполи" и "Астон Виллу". Также Пепе является чемпионом мира-2010 и чемпионом Европы 2008 и 2012 годов в составе испанской сборной.

По итогам прошлого сезона "Комо" занял второе место в Серии Б, и завоевал путёвку в Серию А. На данный момент итальянскую команду возглавляет известный экс-полузащитник Сеск Фабрегас.

По теме
yellow-arrow
Экс-бомбардир Шахтера во второй раз вернулся в родную команду
yellow-arrow
18-летний защитник Лилля присоединится к Ман Юнайтед за полсотни миллионов фунтов
yellow-arrow
Наполи уверен, что сможет подписать Лукаку за 25 млн евро
Пепе Рейна Сеск Фабрегас Комо (Италия) трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Como 1907
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости