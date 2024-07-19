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Источник: Холанд хочет сменить клуб

Трансферы
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Бомбардир сборной Норвегии в поисках нового вызова

Источник: Холанд хочет сменить клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Манчестер Сити" хотел бы присоединиться к "Реалу". По информации Caughtoffside, футболист в восторге от возможности выступать вместе с такими звездами, как Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.

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Также на решение может повлиять будущее Хосепа Гвардиолы, который может покинуть "горожан" уже после ближайшего сезона.

Действующий контракт Эрлинга с чемпионом Англии продлится до 30 июня 2027 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что руководство "сливочных" будет выбирать между Холандом и Мбаппе, но пригласить норвежца сложнее.

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Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Александр Симченко
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