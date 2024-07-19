Источник: Холанд хочет сменить клуб

Форвард "Манчестер Сити" хотел бы присоединиться к "Реалу". По информации Caughtoffside, футболист в восторге от возможности выступать вместе с такими звездами, как Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.

Также на решение может повлиять будущее Хосепа Гвардиолы, который может покинуть "горожан" уже после ближайшего сезона.

Действующий контракт Эрлинга с чемпионом Англии продлится до 30 июня 2027 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что руководство "сливочных" будет выбирать между Холандом и Мбаппе, но пригласить норвежца сложнее.