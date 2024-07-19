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Осимхен согласен присоединиться к ПСЖ, но все решат переговоры клубов

Трансферы
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Французский гранд не планирует покрывать всю клаусулу

Осимхен согласен присоединиться к ПСЖ, но все решат переговоры клубов

Фото: twitter.com/sscnapoli

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Представители нападающего уже договариваются об условиях личного соглашения. На уровне клубов диалог проходит труднее. Пока "партенопейцы" не собираются отказываться от суммы отступных, прописанной в контракте футболиста (130 млн евро).

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Ранее бомбардиром чемпиона Италии 2022/23 интересовались "Арсенал" и "Челси". "Пенсионеры" даже рассматривали вариант обмена на Михаила Мудрика.

Зимой "Наполи" продолжил сотрудничество с Виктором до 2026 года. Нигериец выступает в коллективе с сезона 2020/21 (76 голов, 13 ассистов, 133 встречи).

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
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