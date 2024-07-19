Осимхен согласен присоединиться к ПСЖ, но все решат переговоры клубов
Французский гранд не планирует покрывать всю клаусулу
Фото: twitter.com/sscnapoli
Представители нападающего уже договариваются об условиях личного соглашения. На уровне клубов диалог проходит труднее. Пока "партенопейцы" не собираются отказываться от суммы отступных, прописанной в контракте футболиста (130 млн евро).
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Ранее бомбардиром чемпиона Италии 2022/23 интересовались "Арсенал" и "Челси". "Пенсионеры" даже рассматривали вариант обмена на Михаила Мудрика.
Зимой "Наполи" продолжил сотрудничество с Виктором до 2026 года. Нигериец выступает в коллективе с сезона 2020/21 (76 голов, 13 ассистов, 133 встречи).
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
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