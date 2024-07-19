Осимхен согласен присоединиться к ПСЖ, но все решат переговоры клубов

Представители нападающего уже договариваются об условиях личного соглашения. На уровне клубов диалог проходит труднее. Пока "партенопейцы" не собираются отказываться от суммы отступных, прописанной в контракте футболиста (130 млн евро).

Читайте также: Челси нацелился на лучшего бомбардира Наполи

Ранее бомбардиром чемпиона Италии 2022/23 интересовались "Арсенал" и "Челси". "Пенсионеры" даже рассматривали вариант обмена на Михаила Мудрика.

Зимой "Наполи" продолжил сотрудничество с Виктором до 2026 года. Нигериец выступает в коллективе с сезона 2020/21 (76 голов, 13 ассистов, 133 встречи).