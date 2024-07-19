На трансферах Мораты заработали 217 млн. евро. Только 4 игрока принесли клубам больше средств
Альваро дает прибыль уже 10 лет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В июле 2014-го "Реал" продал молодого нападающего в "Ювентус" за 20 млн евро. С этого времени форвард неоднократно переходил в другие команды за приличные суммы. Чего только стоят 2 аренды на сумму 38 млн.
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Бомбардир сборной Испании опередил в своеобразном рейтинге бывшего одноклубника Антуана Гризманна. На сделках с участием Усмана Дембеле заработали 220 млн, Криштиану Роналду принес коллективам 247 млн.
Вторым оказался Ромелу Лукаку (339 млн), а Неймар лидирует с большим отрывом (400 млн).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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