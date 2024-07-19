Скандальный экс-игрок Днепра-1 перешел в клуб из Алжира

Левый защитник Янис Амаш стал новым игроком алжирского "МК Орана".

Подробности соглашения между сторонами не разглашаются.

Напомним, что в 2022 году Амаш перешёл в "Днепр-1", а в середине 2023-го года был намерен судиться с украинским клубом ради разрыва контракта. В составе днепрян алжирец отличился 3 голами и 5 результативными передачами в 15 матчах.

В январе 2024 года Амаш подписал контракт с португальской "Арокой", и сыграл за это время лишь 2 официальные игры.