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Скандальный экс-игрок Днепра-1 перешел в клуб из Алжира

Трансферы

Отправился на родину

Скандальный экс-игрок Днепра-1 перешел в клуб из Алжира

MCO (Facebook)

Новина українською

Левый защитник Янис Амаш стал новым игроком алжирского "МК Орана".

Подробности соглашения между сторонами не разглашаются.

Напомним, что в 2022 году Амаш перешёл в "Днепр-1", а в середине 2023-го года был намерен судиться с украинским клубом ради разрыва контракта. В составе днепрян алжирец отличился 3 голами и 5 результативными передачами в 15 матчах.

В январе 2024 года Амаш подписал контракт с португальской "Арокой", и сыграл за это время лишь 2 официальные игры.

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Источник: Холанд хочет сменить клуб
Алжир СК Днепр-1 трансфер Янис Амаш
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Опубликовал: Александр Бураков
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