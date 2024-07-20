Возвращение домой. Сельта подписала нападающего Бетиса

"Сельта" взяла в аренду 31-летнего нападающего "Бетиса" Борху Иглесиаса. О подписании испанский клуб сообщил на своем сайте. Аренда рассчитана на 1 сезон.

Иглесиас уже выступал за "Сельту" с 2014-го по 2018-й годы. За основную команду он провел лишь 2 поединка, зато имеет в активе 146 матчей за второй состав.

Вторую часть сезона 2023/24 игрок провел на правах аренды в "Байере". Он успел сыграть 16 матчей, забить 1 гол и отдать 1 ассист.