Возвращение домой. Сельта подписала нападающего Бетиса
Аренда
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juanjo Ubeda/Quality Sport Images
"Сельта" взяла в аренду 31-летнего нападающего "Бетиса" Борху Иглесиаса. О подписании испанский клуб сообщил на своем сайте. Аренда рассчитана на 1 сезон.
Иглесиас уже выступал за "Сельту" с 2014-го по 2018-й годы. За основную команду он провел лишь 2 поединка, зато имеет в активе 146 матчей за второй состав.
???????????????????????????? ???? ???????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????? ???? ????????????????!— RC Celta (@RCCelta) July 19, 2024
O dianteiro picheleiro chega ao #RCCelta cedido procedente do @RealBetis.
???? Benvido a Vigo, Panda! ????#BenvidoBorja
???? https://t.co/pmzQjRZiU5 pic.twitter.com/e3zsi0IigT
Вторую часть сезона 2023/24 игрок провел на правах аренды в "Байере". Он успел сыграть 16 матчей, забить 1 гол и отдать 1 ассист.
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