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Возвращение домой. Сельта подписала нападающего Бетиса

Трансферы

Аренда

Возвращение домой. Сельта подписала нападающего Бетиса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juanjo Ubeda/Quality Sport Images

Новина українською

"Сельта" взяла в аренду 31-летнего нападающего "Бетиса" Борху Иглесиаса. О подписании испанский клуб сообщил на своем сайте. Аренда рассчитана на 1 сезон.

Иглесиас уже выступал за "Сельту" с 2014-го по 2018-й годы. За основную команду он провел лишь 2 поединка, зато имеет в активе 146 матчей за второй состав.

Вторую часть сезона 2023/24 игрок провел на правах аренды в "Байере". Он успел сыграть 16 матчей, забить 1 гол и отдать 1 ассист.

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Сельта (Виго) Бетис (Севилья) Борха Иглесиас
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Источник:
Сельта
Опубликовал: Виктор Иванчук
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