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Нерес может перебраться в Серию А

Трансферы
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Нерес может перебраться в Серию А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Наполи" готов выделить 25 млн евро для трансфера Давида Нереса. Пока "партенопейцы" не делали официальное предложение.

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2 года назад "Шахтер" вынужденно продал бразильца в "Бенфику" за 15,3 млн евро. В составе португальских "орлов" полузащитник набрал 41 балл по системе гол+пас в 83 матчах.

Отметим, что форвард за этот период пять раз получал повреждения. Это не помешало ему демонстрировать результативный футбол в отрезках, когда он появляется на поле. Также Давид 5 лет отыграл в "Аяксе" (47 мячей, 35 ассистов, 179 поединков).

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Бенфика (Лиссабон) Наполи Давид Нерес
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Источник:
FC Update
Опубликовал: Александр Симченко
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