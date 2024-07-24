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Сан-Паулу арендовал экс-хавбека Шахтёра

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Сан-Паулу арендовал экс-хавбека Шахтёра

Sao Paolo FC

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Пресс-служба "Сан-Паулу" объявила о подписании бывшего полузащитника донецкого "Шахтёра" Маркоса Антонио.

В бразильский клуб 24-летний футболист перешёл на правах годичной аренды. Также в соглашении предусматривается опция выкупа при выполнении Маркосом определенных условий.

Ранее сообщалось, что сумма выкупа составит ориентировочно пять миллионов евро.

На данный момент Антонио принадлежит "Лацио", а прошлый сезон он провёл в аренде в "ПАОКе".

За "Шахтёр" бразильский хавбек выступал с 2019-го по 2022 год. За это время Маркос отличился 9 голами и 5 результативными передачами в 98 матчах.

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Источник:
Sao Paolo FC
Опубликовал: Александр Бураков
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