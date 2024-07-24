Сан-Паулу арендовал экс-хавбека Шахтёра
Возвращение на родину
Sao Paolo FC
Пресс-служба "Сан-Паулу" объявила о подписании бывшего полузащитника донецкого "Шахтёра" Маркоса Антонио.
В бразильский клуб 24-летний футболист перешёл на правах годичной аренды. Также в соглашении предусматривается опция выкупа при выполнении Маркосом определенных условий.
Ранее сообщалось, что сумма выкупа составит ориентировочно пять миллионов евро.
На данный момент Антонио принадлежит "Лацио", а прошлый сезон он провёл в аренде в "ПАОКе".
За "Шахтёр" бразильский хавбек выступал с 2019-го по 2022 год. За это время Маркос отличился 9 голами и 5 результативными передачами в 98 матчах.
✍️ Marcos Antonio, de 24 anos, chega ao Tricolor por empréstimo até 30 de junho de 2025.— São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 23, 2024
O volante pertence à Lazio, da Itália, e atuou no PAOK, da Grécia, na última temporada.
➡️ Saiba mais > https://t.co/2vfmDuZfDY#VamosSãoPaulo ???????? pic.twitter.com/lJ9nY1X7UG
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