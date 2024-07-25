Защитник Болоньи, за которым гонялся Реал, станет одноклубником Зинченко – Инсайдер
Канониры обновляют оборону
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-летний Риккардо Калафиори все ближе к переезду в АПЛ. "Болонья" и "Арсенал" проводят работу с документами. Впереди медицинское обследование в США. Защитник подпишет контракт на 5 лет и будет получать в стане "канониров" 4 млн евро за сезон.
Воспитанник "Ромы" не смог закрепиться в первой команде "волков". Летом 2022 года его продали в "Базель" за 2,6 млн, где он быстро стал основным (38 матчей).
В начале прошлой кампании "Болонья" приобрела молодого итальянца за 4 млн. В футболке "красно-белых" Риккардо провел 33 встречи и оформил 7 результативных действий.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
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