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Официально: Тете сменил Галатасарай на клуб из чемпионата Греции

Трансферы
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Очередной трансфер экс-горняка

Официально: Тете сменил Галатасарай на клуб из чемпионата Греции

pao.gr

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Пресс-служба "Панатинаикоса" объявила о подписании вингера "Галатасарая" Тете.

Контракт с 24-летним футболистом греческий клуб заключил на четыре года. Зарплата бразильца - 2,7 миллионов евро за сезон.

По данным SDNA, сумма трансфера составила 7 млн. евро, в то время как Transfermarket называет другую сумму - 4,5 млн. евро.

Напомним, что с 2019 по 2023 годы Тете выступал в составе "Шахтёра". Летом вингер в одностороннем порядке разорвал контракт с "горнякам", за что по решению ФИФА должен был выплатить донецкому клубу 2,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Тете сыграл за "Галатасарай" 45 матчей во всех турнирах, в которых отличился 3 забитыми голами и 6 ассистами.

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Источник:
Pao.gr
Опубликовал: Александр Бураков
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