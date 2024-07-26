Испанская Гранада арендовала грузинского вингера Динамо
Новое место назначения Георгия
Granada
"Гранада" объявила о подписании вингера киевского "Динамо" Георгия Цитаишвили.
В испанский клуб 23-летний грузин перешёл на правах аренды сроком на один год. Ранее сообщалось, что опция выкупа футболиста в договоре не будет предусмотрена.
По итогам прошлой кампании "Гранада" заняла последнее, 20-е место в турнирной таблице Ла Лиги, и вылетела в Сегунду.
Сезон 2023-24 Цитаишвили провёл в аренде за "Динамо" Батуми, и за это время отличился 1 забитым голом и 6 результативными передачами в 19 матчах.
????️ Hoy será presentado Giorgi Tsitaishvili ante los medios y afición.— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) July 26, 2024
Libre acceso por la puerta 5 a partir de las 14.00h. ????❤️
???????? ¡Os esperamos, granadinistas!#???????????????????????????????????????????? ???????? pic.twitter.com/nAPmdzimoR
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