Испанская Гранада арендовала грузинского вингера Динамо

"Гранада" объявила о подписании вингера киевского "Динамо" Георгия Цитаишвили.

В испанский клуб 23-летний грузин перешёл на правах аренды сроком на один год. Ранее сообщалось, что опция выкупа футболиста в договоре не будет предусмотрена.

По итогам прошлой кампании "Гранада" заняла последнее, 20-е место в турнирной таблице Ла Лиги, и вылетела в Сегунду.

Сезон 2023-24 Цитаишвили провёл в аренде за "Динамо" Батуми, и за это время отличился 1 забитым голом и 6 результативными передачами в 19 матчах.