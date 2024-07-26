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Испанская Гранада арендовала грузинского вингера Динамо

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Новое место назначения Георгия

Испанская Гранада арендовала грузинского вингера Динамо

Granada

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"Гранада" объявила о подписании вингера киевского "Динамо" Георгия Цитаишвили.

В испанский клуб 23-летний грузин перешёл на правах аренды сроком на один год. Ранее сообщалось, что опция выкупа футболиста в договоре не будет предусмотрена.

По итогам прошлой кампании "Гранада" заняла последнее, 20-е место в турнирной таблице Ла Лиги, и вылетела в Сегунду.

Сезон 2023-24 Цитаишвили провёл в аренде за "Динамо" Батуми, и за это время отличился 1 забитым голом и 6 результативными передачами в 19 матчах.

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Динамо (Киев) Гранада аренда Георгий Цитаишвили
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Источник:
Granada
Опубликовал: Александр Бураков
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