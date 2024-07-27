Переговоры Тоттенхэма и Жироны по трансферу Хиля на финальной стадии
Фланговый полузащитник склоняется к варианту с каталонцами
Фото: https://twitter.com/SevillaFC
Испанский футболист планирует продлить контракт со "шпорами", а в новом соглашении будет прописана сумма отступных в размере 15 млн евро. У бронзового призера Ла Лиги приоритет на трансфер игрока.
Отмечается, что Брайан хочет присоединиться к "бело-красным". В противном случае он не прочь остаться в Лондоне.
3 года назад "Тоттенхэм" заплатил 25 млн "Севилье" за переход талантливого спортсмена. Хиль появился в 43 поединках и сделал 2 результативные передачи. Также дважды вингер был в аренде у "Валенсии" и возвращался в родной коллектив в Андалусию.
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