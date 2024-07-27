Лунина не будет? Челси завершает трансфер другого вратаря
Синие определились с кипером, который усилит оборону команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-летний вратарь "Вильярреала" Филипп Йоргенсен переходит в "Челси" за 24,5 млн евро. По информации журналиста Evening Standard Низара Кинселлы, спортсмен подпишет долгосрочный контракт до 2031 года.
Датский кипер перебрался в "Валенсию" еще в середине 2010-х. В сезоне 2021/22 он помог дублю "субмарины" получить путевку во второй дивизион. В кампании 2022/23 Филипп сыграл 6 поединков в первой команде.
В прошлом розыгрыше Йоргенсен стал основным (37 встреч). В первой половине 2024 года вратарь появился на поле в 19 поединках "Вильярреала" и оформил 69 сейвов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
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27.07.2024 в 20:07
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