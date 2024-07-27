  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Лунина не будет? Челси завершает трансфер другого вратаря
В тренде

Лунина не будет? Челси завершает трансфер другого вратаря

Трансферы
Обновлено

Синие определились с кипером, который усилит оборону команды

Лунина не будет? Челси завершает трансфер другого вратаря

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

22-летний вратарь "Вильярреала" Филипп Йоргенсен переходит в "Челси" за 24,5 млн евро. По информации журналиста Evening Standard Низара Кинселлы, спортсмен подпишет долгосрочный контракт до 2031 года.

Читайте такжеЧелси подпишет центрбека Монако Дисаси за 45 млн евро

Датский кипер перебрался в "Валенсию" еще в середине 2010-х. В сезоне 2021/22 он помог дублю "субмарины" получить путевку во второй дивизион. В кампании 2022/23 Филипп сыграл 6 поединков в первой команде.

В прошлом розыгрыше Йоргенсен стал основным (37 встреч). В первой половине 2024 года вратарь появился на поле в 19 поединках "Вильярреала" и оформил 69 сейвов.

По теме
yellow-arrow
Переговоры Тоттенхэма и Жироны по трансферу Хиля на финальной стадии
yellow-arrow
Испанская Гранада арендовала грузинского вингера Динамо
yellow-arrow
Официально: Тете сменил Галатасарай на клуб из чемпионата Греции
Челси (Лондон) Вильярреал
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.07.2024 в 20:07
Після провального Євро Луніну треба взагалі закінчувати з футболом
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.07.2024 в 20:07
Після провального Євро Луніну треба взагалі закінчувати з футболом
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости