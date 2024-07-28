Жирона сделала третье предложение для подписания полузащитника Валенсии

Бронзовый призер Ла Лиги, "Реал Сосьедад" и "Наполи" претендуют на Хави Герру. "Бело-красные" уже присылали два предложения "летучим мышам" – 15 и 19 млн евро с учетом бонусов. Теперь дебютант Лиги чемпионов готов к сделке за 18 млн фиксированными.

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"Валенсия" планирует начать переговоры после 20 млн + % от продаж, поскольку 30% от суммы потенциального трансфера получит "Вильярреал".

Полузащитника рассматривают на место Алейша Гарсии, которого купил "Байер" за 18+2 млн. Эти средства каталонский клуб рассчитывает вложить в соглашение по Герре. В его переходе лично заинтересованы Мичел и спортдир Карсель.