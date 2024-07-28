Азмун перебрался в ОАЭ

Нападающий "Байера" Сердар Азмун перешел в клуб "Шабаб Аль-Ахли". О трансфере сообщил официальный твиттер команды из ОАЭ.

По информации портала Transfermarkt, сумма сделки составляет 5 миллионов евро. Рыночная стоимость 29-летнего игрока – 8 миллионов.

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В прошлом сезоне иранец провел на правах аренды в "Роме". За римлян сыграл 29 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.