Официально: Варан пополнил состав новичка Серии А
Будет помогать Фабрегасу
Фото: Комо
Итальянский "Комо" официально объявил о подписании защитника Рафаэля Варана. 31-летний футболист присоединился к клубу в статусе свободного агента. Контракт подписан сроком на 2 года.
Команду возглавляет Сеск Фабрегас. Ранее к "Комо" присоединились такие известные игроки как форвард Андреа Белотти, голкипер Пепе Рейна и защитник Альберто Морено.
Como 1907 is thrilled to announce the signing of French defender @raphaelvarane from Manchester United on a two year deal with an option to extend. pic.twitter.com/AcaVatSNcS— Como1907 (@Como_1907) July 28, 2024
Последним клубом Варана был "Манчестер Юнайтед". В сезоне 2023/24 годов защитник провел 32 матча во всех турнирах и сумел забить 1 гол.
"Комо" сыграет в Серии А впервые с сезона 2002/03. К "элите" клуб поднялся благодаря 2-му месту прошлого сезона в Серии В.
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