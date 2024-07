Официально: Варан пополнил состав новичка Серии А

Итальянский "Комо" официально объявил о подписании защитника Рафаэля Варана. 31-летний футболист присоединился к клубу в статусе свободного агента. Контракт подписан сроком на 2 года.

Команду возглавляет Сеск Фабрегас. Ранее к "Комо" присоединились такие известные игроки как форвард Андреа Белотти, голкипер Пепе Рейна и защитник Альберто Морено.

Como 1907 is thrilled to announce the signing of French defender @raphaelvarane from Manchester United on a two year deal with an option to extend. pic.twitter.com/AcaVatSNcS