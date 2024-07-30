Саудиты могут купить игрока Фенербахче за рекордную сумму для турецкого клуба
Предложение сделают в ближайшее время
Фото - Turkish Insider
Год назад Фред присоединился к "канарейкам" с МЮ за 9,7 млн евро. Уже после одного сезона бразилец может сменить клуб.
По информации журналиста Экрема Конура, неназванная аравийская команда планирует оформить трансфер футболиста за 25 млн. Отметим, что дороже всех турецкий гранд продал Ведата Мурики ("Лацио", 2021) и Эльвира Бальича ("Реал" Мадрид, 1999). В обоих случаях "Фенербахче" заработал 21 млн.
В предыдущей кампании экс-полузащитник "Шахтера" сыграл 35 матчей во всех турнирах и оформил 12 голевых действий.
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