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Саудиты могут купить игрока Фенербахче за рекордную сумму для турецкого клуба

Трансферы
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Предложение сделают в ближайшее время

Саудиты могут купить игрока Фенербахче за рекордную сумму для турецкого клуба

Фото - Turkish Insider

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Год назад Фред присоединился к "канарейкам" с МЮ за 9,7 млн ​​евро. Уже после одного сезона бразилец может сменить клуб.

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По информации журналиста Экрема Конура, неназванная аравийская команда планирует оформить трансфер футболиста за 25 млн. Отметим, что дороже всех турецкий гранд продал Ведата Мурики ("Лацио", 2021) и Эльвира Бальича ("Реал" Мадрид, 1999). В обоих случаях "Фенербахче" заработал 21 млн.

В предыдущей кампании экс-полузащитник "Шахтера" сыграл 35 матчей во всех турнирах и оформил 12 голевых действий.

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Фенербахче (Стамбул) Фред
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Александр Симченко
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