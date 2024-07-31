Чемпион Греции объявил о переходе воспитанника Манчестер Юнайтед
Шанс проявить себя
PAOK
ПАОК официально подписал вингера "Манчестер Юнайтед" Шолу Шортайра.
Трудовое соглашение с 20-летним футболистом греческий клуб заключил до лета 2028 года.
Шортайр - воспитанник "Манчестер Юнайтед". За основную команду "красных дьяволов" англичан провёл лишь 5 матчей. В прошлом сезоне Шола отметился 9 голами и 4 результативными передачами в 12 играх в составе молодёжной команды "МЮ" U-21.
Our new No.47! #SholaIsHere #PAOK #OurWay #transfers pic.twitter.com/gNhOnDxpZ8— PAOK FC (@PAOK_FC) July 30, 2024
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Источник:PAOK FC
Опубликовал: Александр Бураков
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