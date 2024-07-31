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Чемпион Греции объявил о переходе воспитанника Манчестер Юнайтед

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Чемпион Греции объявил о переходе воспитанника Манчестер Юнайтед

PAOK

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ПАОК официально подписал вингера "Манчестер Юнайтед" Шолу Шортайра.

Трудовое соглашение с 20-летним футболистом греческий клуб заключил до лета 2028 года.

Шортайр - воспитанник "Манчестер Юнайтед". За основную команду "красных дьяволов" англичан провёл лишь 5 матчей. В прошлом сезоне Шола отметился 9 голами и 4 результативными передачами в 12 играх в составе молодёжной команды "МЮ" U-21.

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ПАОК (Салоники) Манчестер Юнайтед трансфер
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Источник:
PAOK FC
Опубликовал: Александр Бураков
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