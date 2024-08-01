Боруссия Дортмунд подписала 33-летнего хавбека Брайтона

Дортмундская "Боруссия" подписала 33-летнего центрального полузащитника Паскаля Гроса.

Контракт между сторонами рассчитан до 30 июня 2026 года.

"Для меня этот трансфер имеет огромное значение, потому что я болею за "Дортмунд" с самого детства. Постараюсь оправдать доверие клуба своей игрой", - сказал Грос.

С 2017 года Грос выступал за "Брайтон", и отличился за это время 30 забитыми мячами и 40 ассистами в 228 матчах за "чаек" в АПЛ.

Также на счету Паскаля 8 сыгранных игр в составе сборной Германии.