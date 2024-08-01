Боруссия Дортмунд подписала 33-летнего хавбека Брайтона
Вернулся на родину
Borussia Dortmund
Дортмундская "Боруссия" подписала 33-летнего центрального полузащитника Паскаля Гроса.
Контракт между сторонами рассчитан до 30 июня 2026 года.
"Для меня этот трансфер имеет огромное значение, потому что я болею за "Дортмунд" с самого детства. Постараюсь оправдать доверие клуба своей игрой", - сказал Грос.
С 2017 года Грос выступал за "Брайтон", и отличился за это время 30 забитыми мячами и 40 ассистами в 228 матчах за "чаек" в АПЛ.
Также на счету Паскаля 8 сыгранных игр в составе сборной Германии.
⚫️ Pascal Groß ist da! ????— Borussia Dortmund (@BVB) August 1, 2024
Der BVB verstärkt sich im zentralen Mittelfeld mit einem deutschen Nationalspieler. Pascal Groß wechselt vom Premier-League-Klub @OfficialBHAFC zu den Schwarzgelben.
Zur Meldung:
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