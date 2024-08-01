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Севилья подписала экс-нападающего Манчестер Сити и Лестера

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Севилья подписала экс-нападающего Манчестер Сити и Лестера

Sevilla FC

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Пресс-служба "Севильи" объявила о трансфере нигерийского нападающего Келечи Ихеаначо.

Контракт между сторонами подписан на два года с возможностью продления ещё на один.

Последним клубом Ихеаначо был "Лестер", в составе которого он забил 61 гол и отдал 34 результативных ассиста в 232 матчах. 1 июля 27-летний футболист стал свободным агентом.

Также с 2015 по 2017 годы Келечи защищал цвета "Манчестер Сити".

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Манчестер Сити Севилья Келечи Ихеаначо Лестер Сити трансфер
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Опубликовал: Александр Бураков
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