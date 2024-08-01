Севилья подписала экс-нападающего Манчестер Сити и Лестера
Новый чемпионат для форварда
Sevilla FC
Пресс-служба "Севильи" объявила о трансфере нигерийского нападающего Келечи Ихеаначо.
Контракт между сторонами подписан на два года с возможностью продления ещё на один.
Последним клубом Ихеаначо был "Лестер", в составе которого он забил 61 гол и отдал 34 результативных ассиста в 232 матчах. 1 июля 27-летний футболист стал свободным агентом.
Также с 2015 по 2017 годы Келечи защищал цвета "Манчестер Сити".
Good morning ???????????? pic.twitter.com/II16SUdEPl— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 1, 2024
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Опубликовал: Александр Бураков
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