Ноттингем Форест приобрёл полузащитника сборной Португалии
Хавбек отправляется в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ноттингем Форест" официально объявил о подписании 25-летнего полузащитника Жоту Силвы.
Контракт с футболистом "лесники" заключили на четыре года. По информации Sky Sports, сумма трансфера составила семи миллионов евро.
С 2022 года Силва выступал за "Виторию Гимарайнш". В прошлом сезоне Жота забил 15 голов и отдал семь результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.
Также на счету португальца две игры в составе национальной сборной.
Signing on his 25th birthday ????— Nottingham Forest (@NFFC) August 1, 2024
Feliz aniversário, Jota! ???????? pic.twitter.com/Gbhrf3OPWm
По теме
Оцените этот материал:
Источник:X
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Окончательное решение Довбика и побоище в Белграде. Главные новости за 31 июля
- День пятый олимпийский. Украина. Драма в гимнастике, трагедия в гребле. Но с перспективами в стрельбе и теннисе
- "Девять голов от команды, у которой даже нет собственного поля". Партизан - Динамо. Обзор послематчевой сербской прессы
- Официально: Варан пополнил состав новичка Серии А
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн