Ноттингем Форест приобрёл полузащитника сборной Португалии

"Ноттингем Форест" официально объявил о подписании 25-летнего полузащитника Жоту Силвы.

Контракт с футболистом "лесники" заключили на четыре года. По информации Sky Sports, сумма трансфера составила семи миллионов евро.

С 2022 года Силва выступал за "Виторию Гимарайнш". В прошлом сезоне Жота забил 15 голов и отдал семь результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.

Также на счету португальца две игры в составе национальной сборной.