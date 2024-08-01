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Ноттингем Форест приобрёл полузащитника сборной Португалии

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Ноттингем Форест приобрёл полузащитника сборной Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ноттингем Форест" официально объявил о подписании 25-летнего полузащитника Жоту Силвы.

Контракт с футболистом "лесники" заключили на четыре года. По информации Sky Sports, сумма трансфера составила семи миллионов евро.

С 2022 года Силва выступал за "Виторию Гимарайнш". В прошлом сезоне Жота забил 15 голов и отдал семь результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.

Также на счету португальца две игры в составе национальной сборной.

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Ноттингем Форест Витория (Гимарайнш) трансфер Жота Силва
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Опубликовал: Александр Бураков
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