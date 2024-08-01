Лейпциг не примет и второе предложение по Ольмо от Барселоны - Sport
Но не всё кончено
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"Лейпциг" без колебаний ответит отказом на второе предложение "Барселоны" относительно подписания Дани Ольмо. Об этом сообщает Diario Sport.
Отмечается, что за полузащитника каталонский клуб предлагал 50 млн. евро в качестве фиксированной суммы и 15 млн. евро бонусами.
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"Лейпциг", в то же время, намерен сразу получить как минимум 55 млн. евро вместо ожидания дополнительных выплат.
Несмотря на это, источники "Барсы" в США уверены, что в ближайшие дни в переговорах может произойти существенный прогресс.
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Источник:Sport.es
Опубликовал: Александр Бураков
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Algrab (Костопiль)
01.08.2024 в 15:23
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