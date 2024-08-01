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Лейпциг не примет и второе предложение по Ольмо от Барселоны - Sport

Трансферы

Но не всё кончено

Лейпциг не примет и второе предложение по Ольмо от Барселоны - Sport

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лейпциг" без колебаний ответит отказом на второе предложение "Барселоны" относительно подписания Дани Ольмо. Об этом сообщает Diario Sport.

Отмечается, что за полузащитника каталонский клуб предлагал 50 млн. евро в качестве фиксированной суммы и 15 млн. евро бонусами.

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"Лейпциг", в то же время, намерен сразу получить как минимум 55 млн. евро вместо ожидания дополнительных выплат.

Несмотря на это, источники "Барсы" в США уверены, что в ближайшие дни в переговорах может произойти существенный прогресс.

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Барселона трансфер
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Algrab (Костопiль)
01.08.2024 в 15:23
Монреальський Оленю, твій вихід!!!
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Комментарии 3
Algrab (Костопiль)
01.08.2024 в 15:23
Монреальський Оленю, твій вихід!!!
Ответить
0
0
Algrab (Костопiль)
01.08.2024 в 15:22
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
01.08.2024 в 14:26
стара шлюха пролітає фанєрою над Парижем....
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