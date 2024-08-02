Реал Сосьедад подписал полузащитника сборной Хорватии

Полузащитник "Зальцбурга" Лука Сучич стал игроком "Реал Сосьедад".

Контракт с испанским клубом 21-летний футболист заключил до июня 2029 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

В составе "Зальцбурга" Сучич выступал с 2019 года. В прошлом сезоне Лука отметился 3 забитыми мячами и 6 ассистами в 22 матчах.

Также на счету хорвата 10 игр за национальную сборную.