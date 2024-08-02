Реал Сосьедад подписал полузащитника сборной Хорватии
Хавбек меняет чемпионат
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Зальцбурга" Лука Сучич стал игроком "Реал Сосьедад".
Контракт с испанским клубом 21-летний футболист заключил до июня 2029 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
В составе "Зальцбурга" Сучич выступал с 2019 года. В прошлом сезоне Лука отметился 3 забитыми мячами и 6 ассистами в 22 матчах.
Также на счету хорвата 10 игр за национальную сборную.
¡Ya está aquí! pic.twitter.com/2dTvdF5Plb— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 1, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Real Sociedad
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Китай сохраняет лидерство, США выходят на второе место, первое серебро Украины. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- ЛК. Невероятная драма Беседина и компании, команды Сироты эпически вылетает, гол украинца за ЦСКА 1948
- Далее - с Кривбассом. Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы
- Экс-вратарь Манчестер Юнайтед станет одноклубником Малиновского
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Журналист назвал номер, под которым Довбик будет играть в Роме
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн