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Реал Сосьедад подписал полузащитника сборной Хорватии

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Реал Сосьедад подписал полузащитника сборной Хорватии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Зальцбурга" Лука Сучич стал игроком "Реал Сосьедад".

Контракт с испанским клубом 21-летний футболист заключил до июня 2029 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

В составе "Зальцбурга" Сучич выступал с 2019 года. В прошлом сезоне Лука отметился 3 забитыми мячами и 6 ассистами в 22 матчах.

Также на счету хорвата 10 игр за национальную сборную.

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Источник:
Real Sociedad
Опубликовал: Александр Бураков
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