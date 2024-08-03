Атлетико официально оформил трансфер конкурента Довбика за Пичичи

Мадридский "Атлетико" объявил о подписании нападающего "Вильярреала" Александера Серлота. По информации Тransfermarkt, сумма трансфера составляет 32 миллиона евро.

Клуб и норвежский нападающий заключили контракт сроком на 4 года. "Атлетико" решил подписать Серлота после неудачных переговоров с нападающим "Жироны" Артемом Довбиком.

В сезоне 2023/24 годов норвежец занял 2-е место в рейтинге лучших бомбардиров Ла Лиги. Его результат - 23 гола. Самым результативным игроком в Испании стал украинец Артем Довбик.