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Атлетико официально оформил трансфер конкурента Довбика за Пичичи

Трансферы
Обновлено

Перешел из Вильярреала

Атлетико официально оформил трансфер конкурента Довбика за Пичичи

Фото: Атлетіко

Новина українською

Мадридский "Атлетико" объявил о подписании нападающего "Вильярреала" Александера Серлота. По информации Тransfermarkt, сумма трансфера составляет 32 миллиона евро.

Клуб и норвежский нападающий заключили контракт сроком на 4 года. "Атлетико" решил подписать Серлота после неудачных переговоров с нападающим "Жироны" Артемом Довбиком.

В сезоне 2023/24 годов норвежец занял 2-е место в рейтинге лучших бомбардиров Ла Лиги. Его результат - 23 гола. Самым результативным игроком в Испании стал украинец Артем Довбик.

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Атлетико (Мадрид) Вильярреал Александр Серлот
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1 голосов
Источник:
Атлетіко
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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янковский ян (Запорожье)
03.08.2024 в 23:06
Если я не ошибаюсь то этот парень все свои мячи забил с игры. Без пенальти.
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Комментарии 2
янковский ян (Запорожье)
03.08.2024 в 23:06
Если я не ошибаюсь то этот парень все свои мячи забил с игры. Без пенальти.
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
03.08.2024 в 22:38
Ну чтож Артём, на его месте должен был быть ты. Как же тупо ты за пару дней, изуродовал свою карьеру, которую так долго создавал.
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