Атлетико официально оформил трансфер конкурента Довбика за Пичичи
Перешел из Вильярреала
Фото: Атлетіко
Мадридский "Атлетико" объявил о подписании нападающего "Вильярреала" Александера Серлота. По информации Тransfermarkt, сумма трансфера составляет 32 миллиона евро.
Клуб и норвежский нападающий заключили контракт сроком на 4 года. "Атлетико" решил подписать Серлота после неудачных переговоров с нападающим "Жироны" Артемом Довбиком.
В сезоне 2023/24 годов норвежец занял 2-е место в рейтинге лучших бомбардиров Ла Лиги. Его результат - 23 гола. Самым результативным игроком в Испании стал украинец Артем Довбик.
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Источник:Атлетіко
Опубликовал: Виктор Иванчук
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янковский ян (Запорожье)
03.08.2024 в 23:06
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