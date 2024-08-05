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Галатасарай за 18 млн евро подписал хавбека Норвича

Трансферы

Усиление из Чемпионшипа

Галатасарай за 18 млн евро подписал хавбека Норвича

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Норвича" Габриэль Сара перешёл в "Галатасарай".

25-летний футболист заключил контракт с турецким клубом на 5 лет. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро.

Перейдя из "Сан-Паулу" летом 2022 года, бразилец сыграл в 96 матчах в составе "канареек", забив 21 гол.

По итогам прошлого сезона Сара завоевал награду лучшего игрока "Норвича", а также был включён в символическую сборную Чемпионшипа.

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Галатасарай (Стамбул) Норвич Сити трансфер
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Источник:
Galatasaray
Опубликовал: Александр Бураков
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