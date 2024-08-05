Галатасарай за 18 млн евро подписал хавбека Норвича
Усиление из Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Норвича" Габриэль Сара перешёл в "Галатасарай".
25-летний футболист заключил контракт с турецким клубом на 5 лет. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро.
Перейдя из "Сан-Паулу" летом 2022 года, бразилец сыграл в 96 матчах в составе "канареек", забив 21 гол.
По итогам прошлого сезона Сара завоевал награду лучшего игрока "Норвича", а также был включён в символическую сборную Чемпионшипа.
Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 4, 2024
Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile… pic.twitter.com/nSwjQaMtPw
Популярное сейчас
- США вырвались в лидеры, Украина - в первой двадцатке. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Известно, где будет транслироваться матч Динамо - Рейнджерс
- Ярослава Магучих завоевала второе золото для Украины на Олимпиаде-2024. У Ирины Геращенко - бронза
- Экс-игрок Ювентуса может стать одноклубником Зинченко в Арсенале
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Динамо и Кривбасс в еврокубках, дерби Манчестера, 2-й тур УПЛ. Расписание футбола на 5 – 11 августа