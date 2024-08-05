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Экс-полузащитник Милана перешёл в Аль-Шабаб

Трансферы

Опытный игрок отправляется в Саудовскую Аравию

Экс-полузащитник Милана перешёл в Аль-Шабаб

Sky Sport Italia

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"Аль-Шабаб" объявил о подписании итальянского хавбека Джакомо Бонавентуры.

Стороны заключили трудовое соглашение лишь на один сезон, но с опцией продления еще на один год. По информации журналиста Николо Скири, 34-летний футболист будет зарабатывать в саудовском клубе 4 миллиона евро в год.

Напомним, этим летом Бонавентура покинул "Фиорентину" на правах свободного агента. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Также Джакомо запомнился выступлениями за "Милан" (2014-2020) и "Аталанту" (2008-2014). На счету Бонавентуры 18 сыгранных игр в составе сборной Италии.

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Джакомо Бонавентура Милан Аль-Шабаб (Эр-Рияд) трансфер
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Источник:
AlShabab
Опубликовал: Александр Бураков
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