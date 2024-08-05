Экс-полузащитник Милана перешёл в Аль-Шабаб

"Аль-Шабаб" объявил о подписании итальянского хавбека Джакомо Бонавентуры.

Стороны заключили трудовое соглашение лишь на один сезон, но с опцией продления еще на один год. По информации журналиста Николо Скири, 34-летний футболист будет зарабатывать в саудовском клубе 4 миллиона евро в год.

Напомним, этим летом Бонавентура покинул "Фиорентину" на правах свободного агента. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Также Джакомо запомнился выступлениями за "Милан" (2014-2020) и "Аталанту" (2008-2014). На счету Бонавентуры 18 сыгранных игр в составе сборной Италии.