Марсель усилился защитником сборной Канады
Из Швеции - во Францию
OM Officiel
Канадский защитник Дерек Корнелиус стал игроком "Марселя".
Контракт между сторонами рассчитан до лета 2028 года.
В прошлом сезоне 26-летний Корнелиус выступал в составе шведского "Мальмё", отметившись 6 забитыми мячами и 1 ассистов в 48 матчах.
Также Дерек принял участие в 26 поединках за сборную Канады.
La famille Bleu&Blanc compte un nouveau membre ????1️⃣3️⃣ pic.twitter.com/UFJ2QIloGx— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 4, 2024
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Источник:OM
Опубликовал: Александр Бураков
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