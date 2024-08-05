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Марсель усилился защитником сборной Канады

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Марсель усилился защитником сборной Канады

OM Officiel

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Канадский защитник Дерек Корнелиус стал игроком "Марселя".

Контракт между сторонами рассчитан до лета 2028 года.

В прошлом сезоне 26-летний Корнелиус выступал в составе шведского "Мальмё", отметившись 6 забитыми мячами и 1 ассистов в 48 матчах.

Также Дерек принял участие в 26 поединках за сборную Канады.

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Источник:
OM
Опубликовал: Александр Бураков
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