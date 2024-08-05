Экс-капитан Барселоны может воссоединиться с Фабрегасом в Италии. Правда, уже в роли подопечного

Серхи Роберто может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, в услугах бывшего полузащитника "Барселоны" заинтересован итальянский "Комо", который ныне возглавляет Сеск Фабрегас.

Напомним, этим летом Роберто покинул "блауграну" в качестве свободного агента после 14 проведённых лет в основной команде.

С 2011 по 2014 годы Фабрегас был одноклубником Роберто в составе "Барселоны".



По итогам прошлого сезона "Комо" вышел в Серию А.