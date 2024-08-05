Экс-капитан Барселоны может воссоединиться с Фабрегасом в Италии. Правда, уже в роли подопечного
Вслед за Вараной и Рейной?
Getty Images/Global Images Ukraine
Серхи Роберто может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, в услугах бывшего полузащитника "Барселоны" заинтересован итальянский "Комо", который ныне возглавляет Сеск Фабрегас.
Напомним, этим летом Роберто покинул "блауграну" в качестве свободного агента после 14 проведённых лет в основной команде.
С 2011 по 2014 годы Фабрегас был одноклубником Роберто в составе "Барселоны".
По итогам прошлого сезона "Комо" вышел в Серию А.
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Источник:NicoSchira
Опубликовал: Александр Бураков
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