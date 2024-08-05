  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Экс-капитан Барселоны может воссоединиться с Фабрегасом в Италии. Правда, уже в роли подопечного
В тренде

Экс-капитан Барселоны может воссоединиться с Фабрегасом в Италии. Правда, уже в роли подопечного

Трансферы

Вслед за Вараной и Рейной?

Экс-капитан Барселоны может воссоединиться с Фабрегасом в Италии. Правда, уже в роли подопечного

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Серхи Роберто может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, в услугах бывшего полузащитника "Барселоны" заинтересован итальянский "Комо", который ныне возглавляет Сеск Фабрегас.

Напомним, этим летом Роберто покинул "блауграну" в качестве свободного агента после 14 проведённых лет в основной команде.

С 2011 по 2014 годы Фабрегас был одноклубником Роберто в составе "Барселоны".

По итогам прошлого сезона "Комо" вышел в Серию А.

По теме
yellow-arrow
Галлахер определился со своим будущем на фоне слухов о переходе в Атлетико
yellow-arrow
Марсель усилился защитником сборной Канады
yellow-arrow
Экс-полузащитник Милана перешёл в Аль-Шабаб
Сеск Фабрегас Барселона Серхи Роберто Комо (Италия) трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
NicoSchira
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости