Галлахер определился со своим будущем на фоне слухов о переходе в Атлетико

Полузащитник "Челси" Конор Галлахер перейдёт в "Атлетико". Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 24-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с мадридским клубом.

Соглашение между сторонами будет рассчитано на 5 лет. Подписание англичанина обойдётся "матрасникам" в 40 миллионов евро, и станет самым дорогим трансфером в Ла Лиге этим летом.

Контракт Галлахера с "Челси" истекает летом 2025 года. В прошлом сезоне Конор отметился 7 забитыми мячами и 9 ассистами в 50 матчах.

