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Лейпциг объявил о продлении аренды Хави Симонса

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Лейпциг объявил о продлении аренды Хави Симонса

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лейпциг" продолжит сотрудничество с нидерландским полузащитником "Пари Сен-Жермен" Хави Симонсом.

21-летний футболист проведёт ещё один сезон в немецком клубе на правах арендного соглашения.

Ранее интерес к кандидатуре Симонса также проявляли "Бавария", "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".

В прошлом сезоне за "Лейпциг" Хави отличился 10 забитыми мячами и 15 результативными передачами в 43 матчах во всех турнирах.

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РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен аренда Хави Симонс
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Источник:
Leipzig
Опубликовал: Александр Бураков
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