Лейпциг объявил о продлении аренды Хави Симонса
Гранды подождут
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лейпциг" продолжит сотрудничество с нидерландским полузащитником "Пари Сен-Жермен" Хави Симонсом.
21-летний футболист проведёт ещё один сезон в немецком клубе на правах арендного соглашения.
Ранее интерес к кандидатуре Симонса также проявляли "Бавария", "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".
В прошлом сезоне за "Лейпциг" Хави отличился 10 забитыми мячами и 15 результативными передачами в 43 матчах во всех турнирах.
Xavi bleibt bei RB Leipzig! #RBL leiht Offensivspieler @xavisimons für ein weiteres Jahr von @PSG_inside aus: https://t.co/iUA5hJmUhs pic.twitter.com/W7xh9QNW9C— RB Leipzig (@RBLeipzig) August 5, 2024
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