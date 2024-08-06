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Ривер Плейт объявил о подписании чемпиона мира-2022

Трансферы

Судя по всему, европейская карьера аргентинца подошла к концу

Ривер Плейт объявил о подписании чемпиона мира-2022

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Бетиса" Херман Пеццелья вернулся в "Ривер Плейт".

По данным СМИ, аргентинский клуб воспользовался пунктом об отступных, выкупив 33-летнего футболиста за 4,5 млн. евро.

Пеццелья - воспитанник "Ривер Плейт". В 2015 году Херман отправился в Европу, где успел за 9 лет поиграть за "Бетис" и "Фиорентину".

В 2017 Пеццелья дебютировал в составе сборной Аргентины, и с того времени завоевал с командой Кубок Америки-2021 и 2024 и чемпионат мира-2022. На счету центрбека 41 матч в футболке "альбиселесте".

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Аргентина Бетис (Севилья) Ривер Плейт (Аргентина) Херман Пеццела трансфер
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Источник:
River Plate
Опубликовал: Александр Бураков
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