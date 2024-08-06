Ривер Плейт объявил о подписании чемпиона мира-2022
Судя по всему, европейская карьера аргентинца подошла к концу
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Бетиса" Херман Пеццелья вернулся в "Ривер Плейт".
По данным СМИ, аргентинский клуб воспользовался пунктом об отступных, выкупив 33-летнего футболиста за 4,5 млн. евро.
Пеццелья - воспитанник "Ривер Плейт". В 2015 году Херман отправился в Европу, где успел за 9 лет поиграть за "Бетис" и "Фиорентину".
В 2017 Пеццелья дебютировал в составе сборной Аргентины, и с того времени завоевал с командой Кубок Америки-2021 и 2024 и чемпионат мира-2022. На счету центрбека 41 матч в футболке "альбиселесте".
¡Bienvenido, campeón del mundo! ????????????❤️???? pic.twitter.com/fLr1nssYpK— River Plate (@RiverPlate) August 5, 2024
Популярное сейчас
- Китай снова опередил США, Украина на 18 позиции. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Известно, кто в Украине будет транслировать первый матч ЛЕ Кривбасса против Виктории
- ОИ-2024. Марокко — Испания 1:2. Сломанный судья, яркий камбэк и место в финале для Фурии
- Галлахер определился со своим будущем на фоне слухов о переходе в Атлетико
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Тренер Партизана: Динамо по своему уровню должно быть в пятерке лучших лиг Европы