Хавбек Барселоны Ромеу вернулся в Жирону
Пока лишь на один год
Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" сообщила о подписании полузащитника "Барселоны" Ориоля Ромеу.
32-летний футболист проведёт за "бело-красных" один сезон на правах аренды.
Напомним, Ромеу является воспитанником "Барселоны". За свою карьеру Ориоль играл в таких клубах, как "Челси", "Валенсия", "Штутгарт", "Саутгемптон" и "Жирона".
В прошлом сезоне Ромеу отыграл 37 матчей в составе "Барселоны" во всех турнирах, отметившись одним результативным ассистом.
BENTORNAT ORIOL! ????— Girona FC (@GironaFC) August 5, 2024
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Источник:Girona
Опубликовал: Александр Бураков
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