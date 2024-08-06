Хавбек Барселоны Ромеу вернулся в Жирону

"Жирона" сообщила о подписании полузащитника "Барселоны" Ориоля Ромеу.

32-летний футболист проведёт за "бело-красных" один сезон на правах аренды.

Напомним, Ромеу является воспитанником "Барселоны". За свою карьеру Ориоль играл в таких клубах, как "Челси", "Валенсия", "Штутгарт", "Саутгемптон" и "Жирона".

В прошлом сезоне Ромеу отыграл 37 матчей в составе "Барселоны" во всех турнирах, отметившись одним результативным ассистом.