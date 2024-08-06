Известно, где продолжит карьеру 35-летний Алексис Санчес
Чилиец вернётся в стан "чёрно-белых"
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Чили Алексис Санчес определился с будущим клубом.
По информации Sky Sport Italia, 35-летний футболист перейдёт в "Удинезе", за который он выступал с 2006 по 2011 годы.
Напомним, этим летом у Санчеса истёк срок действия контракта с "Интером". В прошлом сезоне чилиец отметился 4 забитыми мячами и 5 ассистами в 33 матчах во всех турнирах.
Ранее Алексис выступал за "Марсель", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Барселону".
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Источник:Sky Sport Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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