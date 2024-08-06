Известно, где продолжит карьеру 35-летний Алексис Санчес

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес определился с будущим клубом.

По информации Sky Sport Italia, 35-летний футболист перейдёт в "Удинезе", за который он выступал с 2006 по 2011 годы.

Напомним, этим летом у Санчеса истёк срок действия контракта с "Интером". В прошлом сезоне чилиец отметился 4 забитыми мячами и 5 ассистами в 33 матчах во всех турнирах.

Ранее Алексис выступал за "Марсель", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Барселону".