Ренату Саншеш вернулся в родную Бенфику из ПСЖ
За пределами Португалии у игрока не задалось
SL Benfica
Полузащитник сборной Португалии Ренату Саншеш перешёл в "Бенфику" на правах аренды из "Пари Сен-Жермен".
Срок соглашения - 1 год. При этом "орлы" оставили за собой право выкупа 26-летнего футболиста.
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Саншеш - воспитанник "Бенфики". В 2016 году Ренату был куплен "Баварией", провёл один сезон в аренде в "Суонси", в 2019-м перешёл в "Лилль", оттуда в "ПСЖ", а прошлую кампанию отыграл в "Роме" (1 забитый мяч в 12 матчах).
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Источник:Benfica
Опубликовал: Александр Бураков
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