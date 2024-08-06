Ренату Саншеш вернулся в родную Бенфику из ПСЖ

Полузащитник сборной Португалии Ренату Саншеш перешёл в "Бенфику" на правах аренды из "Пари Сен-Жермен".

Срок соглашения - 1 год. При этом "орлы" оставили за собой право выкупа 26-летнего футболиста.

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Саншеш - воспитанник "Бенфики". В 2016 году Ренату был куплен "Баварией", провёл один сезон в аренде в "Суонси", в 2019-м перешёл в "Лилль", оттуда в "ПСЖ", а прошлую кампанию отыграл в "Роме" (1 забитый мяч в 12 матчах).