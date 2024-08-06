Атлетико согласовал с Манчестер Сити трансфер Альвареса за 95 млн евро
Приличная сумма
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" и "Манчестер Сити" достигли полной договорённости по трансферу Хулиана Альвареса. Об этом сообщает BBC.
По информации источника, мадридский клуб заплатит за аргентинского нападающего 95 миллионов евро (70 млн. + 25 млн. в виде бонусов). Впрочем, для завершения сделки ещё предстоит согласовать условия личного контракта.
Продажа Альвареса станет рекордной за всю историю существования "Манчестер Сити". Больше всего "горожане" выручили за уход Рахима Стерлинга в 2022-м году - 56 млн. евро.
Напомним, Альварес перешёл в "Ман Сити" в 2022-м году из "Ривер Плейта". В прошлом сезоне 24-летний Хулиан забил 19 голов и отдал 13 ассистов в 54 матчах во всех турнирах.
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