Челси подпишет форварда Атлетико за 35 млн фунтов - Романо
Очередной долгосрочный контракт
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Нападающий "Атлетико" Саму Омородион продолжит карьеру в "Челси".
По информации инсайдера Фабрицио Романо, 20-летний испанец уже согласовал условия личного контракта с лондонским клубом. Сумма сделки составит 35 млн. фунтов (около 41 миллиона евро). Контракт между сторонами будет рассчитан до середины 2031 года.
Отмечается, что о трансфере будет объявлено после перехода в "Атлетико" форварда "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса.
Сезон 2023/24 Омородион провёл на правах аренды в "Алавесе", в составе которого забил 8 голов в 34 матчах в Ла Лиге.
???????? Chelsea have all set with Samu Omorodion to join the club on seven year contract, valid until June 2031.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2024
Personal terms agreed and Atlético to receive £35m fee, as revealed yesterday.
↪️???? Green light only when Atlético will complete all final steps for Julián Álvarez. pic.twitter.com/KyIc5ZmpOy
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