Челси подпишет форварда Атлетико за 35 млн фунтов - Романо

Нападающий "Атлетико" Саму Омородион продолжит карьеру в "Челси".

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 20-летний испанец уже согласовал условия личного контракта с лондонским клубом. Сумма сделки составит 35 млн. фунтов (около 41 миллиона евро). Контракт между сторонами будет рассчитан до середины 2031 года.

Отмечается, что о трансфере будет объявлено после перехода в "Атлетико" форварда "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса.

Сезон 2023/24 Омородион провёл на правах аренды в "Алавесе", в составе которого забил 8 голов в 34 матчах в Ла Лиге.