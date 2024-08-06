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Челси подпишет форварда Атлетико за 35 млн фунтов - Романо

Трансферы

Очередной долгосрочный контракт

Челси подпишет форварда Атлетико за 35 млн фунтов - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Атлетико" Саму Омородион продолжит карьеру в "Челси".

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 20-летний испанец уже согласовал условия личного контракта с лондонским клубом. Сумма сделки составит 35 млн. фунтов (около 41 миллиона евро). Контракт между сторонами будет рассчитан до середины 2031 года.

Отмечается, что о трансфере будет объявлено после перехода в "Атлетико" форварда "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса.

Сезон 2023/24 Омородион провёл на правах аренды в "Алавесе", в составе которого забил 8 голов в 34 матчах в Ла Лиге.

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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