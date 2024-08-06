Норвич арендовал защитника Манчестер Сити
"Горожанам" игрок пока что не нужен
Getty Images/Global Images Ukraine
"Норвич" объявил о подписании 20-летнего защитника "Манчестер Сити" Каллума Дойла.
Стороны заключили соглашение на правах аренды на один сезон.
Дойл является воспитанником "Манчестер Сити". С 2021 года англичанин поиграл в арендах за "Сандерленд", "Ковентри" и "Лестер".
В прошлом сезоне Каллум записал на свой счёт две результативные передачи в 23 матчах во всех турнирах в составе "Лестера".
????✍️ pic.twitter.com/PNa66IaCao— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 6, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Norwich
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо – Рейнджерс. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги чемпионов на 06.08.2024
- Франция и Испания в финале Олимпиады, новый пресс-атташе сборной Украины. Главные новости за 5 августа
- Тренер Партизана: Динамо по своему уровню должно быть в пятерке лучших лиг Европы
- Экс-игрок Ювентуса может стать одноклубником Зинченко в Арсенале
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Трамп пообещал Зеленскому справедливый мир для Украины - СМИ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн