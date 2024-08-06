Норвич арендовал защитника Манчестер Сити

"Норвич" объявил о подписании 20-летнего защитника "Манчестер Сити" Каллума Дойла.

Стороны заключили соглашение на правах аренды на один сезон.

Дойл является воспитанником "Манчестер Сити". С 2021 года англичанин поиграл в арендах за "Сандерленд", "Ковентри" и "Лестер".

В прошлом сезоне Каллум записал на свой счёт две результативные передачи в 23 матчах во всех турнирах в составе "Лестера".