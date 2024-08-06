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Норвич арендовал защитника Манчестер Сити

Трансферы

"Горожанам" игрок пока что не нужен

Норвич арендовал защитника Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Норвич" объявил о подписании 20-летнего защитника "Манчестер Сити" Каллума Дойла.

Стороны заключили соглашение на правах аренды на один сезон.

Дойл является воспитанником "Манчестер Сити". С 2021 года англичанин поиграл в арендах за "Сандерленд", "Ковентри" и "Лестер".

В прошлом сезоне Каллум записал на свой счёт две результативные передачи в 23 матчах во всех турнирах в составе "Лестера".

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Манчестер Сити Норвич Сити аренда
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Источник:
Norwich
Опубликовал: Александр Бураков
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