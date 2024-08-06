Названо условие, при котором станет возможен переход Та в Баварию
Пригодится ли мюнхенцам замена центрбека?
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"Бавария" и "Байер" достигли принципиального соглашения о трансфере центрального защитника Джонатана Та. Об этом сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Kicker.
Фиксированная сумма сделки составит 25 млн. евро + 5 млн. евро в виде бонусов.
Отмечается, что "Бавария" подпишет Та лишь в случае ухода своего центрбека Маттейса Де Лигта в "Манчестер Юнайтед".
В прошлом сезоне Джонатан отметился 6 забитыми мячами и 1 результативной передачей в 48 матчах во всех турнирах.
Breakthrough in the negotiations for Jonathan Tah. Bayern and Leverkusen have reached an agreement in principle for the defender. The fee agreed is the region of €25m fixed plus €5m add-ons. However, the transfer is not done yet and depends on the sale of Matthijs de Ligt.… pic.twitter.com/rRtsxWPNSg— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 6, 2024
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