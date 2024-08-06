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Вест Хэм усилился полузащитником сборной Аргентины

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Укрепление центра поля "молотобойцев"

Вест Хэм усилился полузащитником сборной Аргентины

West Ham

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"Вест Хэм" объявил о подписании опорного полузащитника Гвидо Родригеса.

Состав лондонского клуба 30-летний футболист пополнил на правах свободного агента после истечения контракта с "Бетисом".

"Я очень рад быть здесь. Мечта каждого футболиста — играть в АПЛ, и я был очень взволнован, когда услышал, что "Вест Хэм" интересуется мной. Это исторический клуб, у которого действительно интересный проект", - сказал Гвидо на своей презентации.

Отметим, что Родригес является обладателем чемпионата мира-2022 и Кубка Америки-2021 и 2024 в составе сборной Аргентины.

В прошлом сезоне Гвидо забил два гола в 29 играх за "Бетис".

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Источник:
West Ham
Опубликовал: Александр Бураков
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