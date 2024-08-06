Вест Хэм усилился полузащитником сборной Аргентины
Укрепление центра поля "молотобойцев"
West Ham
"Вест Хэм" объявил о подписании опорного полузащитника Гвидо Родригеса.
Состав лондонского клуба 30-летний футболист пополнил на правах свободного агента после истечения контракта с "Бетисом".
"Я очень рад быть здесь. Мечта каждого футболиста — играть в АПЛ, и я был очень взволнован, когда услышал, что "Вест Хэм" интересуется мной. Это исторический клуб, у которого действительно интересный проект", - сказал Гвидо на своей презентации.
Отметим, что Родригес является обладателем чемпионата мира-2022 и Кубка Америки-2021 и 2024 в составе сборной Аргентины.
В прошлом сезоне Гвидо забил два гола в 29 играх за "Бетис".
Our Argentinian Iron ???????? pic.twitter.com/KwJqSrl7qG— West Ham United (@WestHam) August 6, 2024
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