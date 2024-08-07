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Бенфика обновила рекорд по количеству продаж стоимостью от 60 млн евро

Трансферы

Лиссабонский клуб умеет зарабатывать на своих футболистах

Бенфика обновила рекорд по количеству продаж стоимостью от 60 млн евро

ПСЖ

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Жоау Невеш присоединится к ПСЖ за 60 млн. евро. Это уже шестой трансфер "орлов" минимум за эту сумму. Ближайшие преследователи по этому показателю – "Реал" Мадрид (4) и "Челси" (3).

6 самых дорогих продаж португальского гранда:

  • Жоау Фелиш – "Атлетико" Мадрид (127,2 млн);
  • Энцо Фернандес – "Челси" (121);
  • Дарвин Нуньес – "Ливерпуль" (85);
  • Рубен Диаш – "Манчестер Сити" (71);
  • Гонсалу Рамуш и Жоау Невеш – ПСЖ (по 60).

За последние 10 лет "красные" продали игроков на 1,4 млрд. Положительный баланс с учетом купленных спортсменов – 750 млн евро.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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