Бенфика обновила рекорд по количеству продаж стоимостью от 60 млн евро
Лиссабонский клуб умеет зарабатывать на своих футболистах
ПСЖ
Жоау Невеш присоединится к ПСЖ за 60 млн. евро. Это уже шестой трансфер "орлов" минимум за эту сумму. Ближайшие преследователи по этому показателю – "Реал" Мадрид (4) и "Челси" (3).
6 самых дорогих продаж португальского гранда:
- Жоау Фелиш – "Атлетико" Мадрид (127,2 млн);
- Энцо Фернандес – "Челси" (121);
- Дарвин Нуньес – "Ливерпуль" (85);
- Рубен Диаш – "Манчестер Сити" (71);
- Гонсалу Рамуш и Жоау Невеш – ПСЖ (по 60).
За последние 10 лет "красные" продали игроков на 1,4 млрд. Положительный баланс с учетом купленных спортсменов – 750 млн евро.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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