Бенфика обновила рекорд по количеству продаж стоимостью от 60 млн евро

Жоау Невеш присоединится к ПСЖ за 60 млн. евро. Это уже шестой трансфер "орлов" минимум за эту сумму. Ближайшие преследователи по этому показателю – "Реал" Мадрид (4) и "Челси" (3).

6 самых дорогих продаж португальского гранда:

Жоау Фелиш – "Атлетико" Мадрид (127,2 млн);

– "Атлетико" Мадрид (127,2 млн); Энцо Фернандес – "Челси" (121);

– "Челси" (121); Дарвин Нуньес – "Ливерпуль" (85);

– "Ливерпуль" (85); Рубен Диаш – "Манчестер Сити" (71);

– "Манчестер Сити" (71); Гонсалу Рамуш и Жоау Невеш – ПСЖ (по 60).

За последние 10 лет "красные" продали игроков на 1,4 млрд. Положительный баланс с учетом купленных спортсменов – 750 млн евро.