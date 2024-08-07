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Унион подписал 19-летнего защитника Боруссии Д

Трансферы

Перспективный трансфер

Унион подписал 19-летнего защитника Боруссии Д

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый защитник дортмундской "Боруссии" Том Роте перешёл в "Унион".

19-летний латераль заключил с новым клубом пятилетний контракт. По данным СМИ, сумма трансфера составила 5 миллионов евро. При этом "шмели" оставили за собой опцию обратного выкупа футболиста.

"С нетерпением жду встречи с "Унионом", особенно с его страстными болельщиками", - сказал Том после подписания соглашения.

Сезон 2023/24 Роте провёл в "Хольштайне", и отметился 4 голами и 7 ассистами в 35 матчах.

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Источник:
Union
Опубликовал: Александр Бураков
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