Унион подписал 19-летнего защитника Боруссии Д
Перспективный трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник дортмундской "Боруссии" Том Роте перешёл в "Унион".
19-летний латераль заключил с новым клубом пятилетний контракт. По данным СМИ, сумма трансфера составила 5 миллионов евро. При этом "шмели" оставили за собой опцию обратного выкупа футболиста.
"С нетерпением жду встречи с "Унионом", особенно с его страстными болельщиками", - сказал Том после подписания соглашения.
Сезон 2023/24 Роте провёл в "Хольштайне", и отметился 4 голами и 7 ассистами в 35 матчах.
Tom Rothe ist Unioner ????⚪️ pic.twitter.com/utAgKuU09p— 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 7, 2024
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Источник:Union
Опубликовал: Александр Бураков
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