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Официально: Марсель арендовал хавбека Интера с правом выкупа за 35 млн евро

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Официально: Марсель арендовал хавбека Интера с правом выкупа за 35 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Марсель" объявил о подписании полузащитника "Интера" Валентина Карбони. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

19-летний футболист присоединился к коллективу Роберто Де Дзерби на правах аренды с опцией выкупа за 35 миллионов евро. В случае её активации "нерадзурри" смогут обратно выкупить игрока за 40 млн евро.

Прошлый сезон Карбони провёл в "Монце", отметившись 2 голами и 3 результативными передачами в 32 матчах.

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Источник:
OM
Опубликовал: Александр Бураков
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