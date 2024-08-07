Официально: Марсель арендовал хавбека Интера с правом выкупа за 35 млн евро
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель" объявил о подписании полузащитника "Интера" Валентина Карбони. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
19-летний футболист присоединился к коллективу Роберто Де Дзерби на правах аренды с опцией выкупа за 35 миллионов евро. В случае её активации "нерадзурри" смогут обратно выкупить игрока за 40 млн евро.
Прошлый сезон Карбони провёл в "Монце", отметившись 2 голами и 3 результативными передачами в 32 матчах.
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???? Mercato_2425— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 7, 2024
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???? Notre-Dame de la Garde
????️ 07/08/24
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