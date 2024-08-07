Официально: Марсель арендовал хавбека Интера с правом выкупа за 35 млн евро

"Марсель" объявил о подписании полузащитника "Интера" Валентина Карбони. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

19-летний футболист присоединился к коллективу Роберто Де Дзерби на правах аренды с опцией выкупа за 35 миллионов евро. В случае её активации "нерадзурри" смогут обратно выкупить игрока за 40 млн евро.

Прошлый сезон Карбони провёл в "Монце", отметившись 2 голами и 3 результативными передачами в 32 матчах.