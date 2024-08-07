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Защитник Ювентуса перешел в клуб из Чемпионшипа

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Защитник Ювентуса перешел в клуб из Чемпионшипа

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Вест Бромвич" сообщил о подписании левого защитника "Ювентуса" Джанлуки Фработты.

Контракт 25-летнего футболиста с английским клубом рассчитан на 3 года.

За "Ювентус" Фработта выступал с 2020 года. С того момента Джанлука успел поиграть в арендах за "Верону", "Лечче", "Фрозиноне", "Бари" и "Козенцу".

По итогам прошлого сезона "Вест Бромвич" финишировал на пятом месте в Чемпионшипе, проиграв в стыковых матчах за выход в АПЛ "Саутгемптону".

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Источник:
WBA
Опубликовал: Александр Бураков
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