Защитник Ювентуса перешел в клуб из Чемпионшипа

"Вест Бромвич" сообщил о подписании левого защитника "Ювентуса" Джанлуки Фработты.

Контракт 25-летнего футболиста с английским клубом рассчитан на 3 года.

За "Ювентус" Фработта выступал с 2020 года. С того момента Джанлука успел поиграть в арендах за "Верону", "Лечче", "Фрозиноне", "Бари" и "Козенцу".

По итогам прошлого сезона "Вест Бромвич" финишировал на пятом месте в Чемпионшипе, проиграв в стыковых матчах за выход в АПЛ "Саутгемптону".

