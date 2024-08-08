Ньюкасл подписал форварда Шеффилда - на его счету 0 результативных действий в 21 матче АПЛ
"Сороки" увидели перспективу в игроке
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" объявил о переходе в свой стан 21-летнего нападающего "Шеффилда" Уильяма Осулы.
Сумма трансфера составила 10 млн фунтов стерлингов + 5 млн фунтов стерлингов в виде бонусов.
Осула - воспитанник "Копенгагена". С 2018 года датчанин выступал за "Шеффилд". В сезоне 2023/24 Уильям ни отличился ни одним результативным действиям в 21 матче в рамках английской Премьер-лиги (ранее в АПЛ он не играл).
Welcome, Will! ???????? pic.twitter.com/MYiwyyOGDL— Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Newcastle
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
- Украинский боксер Александр Хижняк победил в финале и взял золото Олимпийских игр
- Мудрик: Цените настоящих болельщиков. ФОТО
- Бенфика обновила рекорд по количеству продаж стоимостью от 60 млн евро
- Заря теряет лидера, Челси берет форварда Атлетико. Главные новости за 7 августа
- Бартулович – о прогнозе на матч Кривбасса: Победа 1:0 с ожиданием собственного шанса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн