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Ньюкасл подписал форварда Шеффилда - на его счету 0 результативных действий в 21 матче АПЛ

Трансферы

"Сороки" увидели перспективу в игроке

Ньюкасл подписал форварда Шеффилда - на его счету 0 результативных действий в 21 матче АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ньюкасл" объявил о переходе в свой стан 21-летнего нападающего "Шеффилда" Уильяма Осулы.

Сумма трансфера составила 10 млн фунтов стерлингов + 5 млн фунтов стерлингов в виде бонусов.

Осула - воспитанник "Копенгагена". С 2018 года датчанин выступал за "Шеффилд". В сезоне 2023/24 Уильям ни отличился ни одним результативным действиям в 21 матче в рамках английской Премьер-лиги (ранее в АПЛ он не играл).

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Источник:
Newcastle
Опубликовал: Александр Бураков
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