Вингер Баварии может перебраться в Барселону
Мюнхенцы на футболиста больше не рассчитывают
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" проявляет интерес к вингеру мюнхенской "Баварии" Кингсли Коману. Об этом информирует Diario Sport.
Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб планирует расстаться с Кингсли этим летом. На данный момент интерес к французскому футболисту проявили лишь "ПСЖ" и "Фенербахче", однако он быстро отклонил эти предложения , заявив, что надеется остаться в одной из пяти лучших лиг Европы.
Отмечается, что агент Комана уже предложил "Барселоне" услуги своего клиента. В то же время, наставник каталонцев Ханси Флик также с нетерпением ждет возможности снова поработать с 28-летним вингером после совместного сотрудничества в "Баварии" с 2019 по 2021 год.
В сезоне 2023/24 Коман забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах.
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