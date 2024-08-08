Вингер Баварии может перебраться в Барселону

"Барселона" проявляет интерес к вингеру мюнхенской "Баварии" Кингсли Коману. Об этом информирует Diario Sport.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб планирует расстаться с Кингсли этим летом. На данный момент интерес к французскому футболисту проявили лишь "ПСЖ" и "Фенербахче", однако он быстро отклонил эти предложения , заявив, что надеется остаться в одной из пяти лучших лиг Европы.

Отмечается, что агент Комана уже предложил "Барселоне" услуги своего клиента. В то же время, наставник каталонцев Ханси Флик также с нетерпением ждет возможности снова поработать с 28-летним вингером после совместного сотрудничества в "Баварии" с 2019 по 2021 год.

В сезоне 2023/24 Коман забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах.