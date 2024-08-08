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Вингер Баварии может перебраться в Барселону

Трансферы

Мюнхенцы на футболиста больше не рассчитывают

Вингер Баварии может перебраться в Барселону

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" проявляет интерес к вингеру мюнхенской "Баварии" Кингсли Коману. Об этом информирует Diario Sport.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб планирует расстаться с Кингсли этим летом. На данный момент интерес к французскому футболисту проявили лишь "ПСЖ" и "Фенербахче", однако он быстро отклонил эти предложения , заявив, что надеется остаться в одной из пяти лучших лиг Европы.

Отмечается, что агент Комана уже предложил "Барселоне" услуги своего клиента. В то же время, наставник каталонцев Ханси Флик также с нетерпением ждет возможности снова поработать с 28-летним вингером после совместного сотрудничества в "Баварии" с 2019 по 2021 год.

В сезоне 2023/24 Коман забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах.

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Бавария (Мюнхен) Барселона Кингсли Коман трансфер
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Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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