Капитан Вест Хэма перейдёт в клуб из ОАЭ
Об условиях уже договорились
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Капитан "Вест Хэма" Курт Зума близок к переходу в "Шабаб Аль-Ахли". Об этом сообщает The Athletic.
29-летний игрок, у которого остался год по контракту с "молотобойцами", присоединится к клубу из Дубая на правах свободного агента. При этом "Шабаб Аль-Ахли" выплатит ему оставшуюся зарплату за 12 месяцев. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни.
Отмечается, что уход Зума поможет "Вест Хэму" разгрузить свою бюджетную ведомость после подписания шести летних новичков.
Напомним, Курт перебрался в стан "молотобойцев" в 2021 году после семи проведённых сезонов в "Челси".
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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