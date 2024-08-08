Челси заключил семилетний контракт с 19-летним аргентинцем
Очередной трансфер на перспективу
Chelsea
Защитник "Бока Хуниорс" Аарон Ансельмино перешёл в "Челси".
Стороны подписали трудовое соглашение до 2031 года. К лондонскому клубу 19-летний футболист присоединится уже через год - следующий сезон он проведёт на правах аренды в "Бока Хуниорс".
По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составила 25 миллионов евро.
На счету Ансельмино 9 матчей в составе основной команды "Бока Хуниорс".
Chelsea is pleased to announce the signing of defender Aaron Anselmino, who will spend the 2024/25 campaign on loan at Boca Juniors. pic.twitter.com/HRWm8xVt9O— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 8, 2024
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Источник:Chelsea
Опубликовал: Александр Бураков
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