Челси заключил семилетний контракт с 19-летним аргентинцем

Защитник "Бока Хуниорс" Аарон Ансельмино перешёл в "Челси".

Стороны подписали трудовое соглашение до 2031 года. К лондонскому клубу 19-летний футболист присоединится уже через год - следующий сезон он проведёт на правах аренды в "Бока Хуниорс".

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составила 25 миллионов евро.

На счету Ансельмино 9 матчей в составе основной команды "Бока Хуниорс".

Chelsea is pleased to announce the signing of defender Aaron Anselmino, who will spend the 2024/25 campaign on loan at Boca Juniors. pic.twitter.com/HRWm8xVt9O