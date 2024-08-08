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Челси заключил семилетний контракт с 19-летним аргентинцем

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Очередной трансфер на перспективу

Челси заключил семилетний контракт с 19-летним аргентинцем

Chelsea

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Защитник "Бока Хуниорс" Аарон Ансельмино перешёл в "Челси".

Стороны подписали трудовое соглашение до 2031 года. К лондонскому клубу 19-летний футболист присоединится уже через год - следующий сезон он проведёт на правах аренды в "Бока Хуниорс".

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составила 25 миллионов евро.

На счету Ансельмино 9 матчей в составе основной команды "Бока Хуниорс".

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Бока Хуниорс (Аргентина) Челси (Лондон) аренда Аарон Ансельмино
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Источник:
Chelsea
Опубликовал: Александр Бураков
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