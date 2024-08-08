  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Экс-игрок сборной Франции перешёл в клуб Лиги 2
В тренде

Экс-игрок сборной Франции перешёл в клуб Лиги 2

Трансферы

Закат карьеры

Экс-игрок сборной Франции перешёл в клуб Лиги 2

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

34-летний полузащитник Янн М'Вила стал первым новичком французского "Кана" в летнее трансферное окно-2024.

В новую команду опытный футболист перешёл на правах свободного агента, и проведёт там следующие два сезона.

М'Вила - воспитанник "Ренна". Также Янн известен по выступлениям за "Интер", "Сандерленд", "Сент-Эттьен", "Олимпиакос" и "Вест Бромвич". На его счету 22 матча в составе сборной Франции (с 2010 по 2012 годы).

По итогам прошлого сезона "Кан" финишировал на 6-м месте в Лиге 2.

По теме
yellow-arrow
Челси заключил семилетний контракт с 19-летним аргентинцем
yellow-arrow
Капитан Вест Хэма перейдёт в клуб из ОАЭ
yellow-arrow
Вингер Баварии может перебраться в Барселону
Янн М'Вила Кан (Франция) свободный агент трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SM Caen
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости