Экс-игрок сборной Франции перешёл в клуб Лиги 2

34-летний полузащитник Янн М'Вила стал первым новичком французского "Кана" в летнее трансферное окно-2024.

В новую команду опытный футболист перешёл на правах свободного агента, и проведёт там следующие два сезона.

М'Вила - воспитанник "Ренна". Также Янн известен по выступлениям за "Интер", "Сандерленд", "Сент-Эттьен", "Олимпиакос" и "Вест Бромвич". На его счету 22 матча в составе сборной Франции (с 2010 по 2012 годы).

По итогам прошлого сезона "Кан" финишировал на 6-м месте в Лиге 2.