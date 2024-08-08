Экс-игрок сборной Франции перешёл в клуб Лиги 2
Закат карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine
34-летний полузащитник Янн М'Вила стал первым новичком французского "Кана" в летнее трансферное окно-2024.
В новую команду опытный футболист перешёл на правах свободного агента, и проведёт там следующие два сезона.
М'Вила - воспитанник "Ренна". Также Янн известен по выступлениям за "Интер", "Сандерленд", "Сент-Эттьен", "Олимпиакос" и "Вест Бромвич". На его счету 22 матча в составе сборной Франции (с 2010 по 2012 годы).
По итогам прошлого сезона "Кан" финишировал на 6-м месте в Лиге 2.
Yann M'Vila première recrue du @SMCaen dans ce mercato estival ✍️✅ #SMCaen #TeamSMC— Stade Malherbe Caen (@SMCaen) August 6, 2024
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Источник:SM Caen
Опубликовал: Александр Бураков
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