Середняк Ла Лиги арендовал вингера Баварии
В планы Компани испанец не вошёл
CA Osasuna
"Осасуна" объявила об аренде вингера "Баварии" Брайана Сарагосы.
Контракт между сторонами рассчитан на один сезон. Сделка обойдётся испанскому клубу в 250 тысяч евро. Право выкупа при этом не предусматривается.
Напомним, Сарагоса перешёл в "Баварию" из "Гранады" 1 февраля 2024 года. За это время 22-летний футболист принял участие в 7 матчах, не отличившись результативными действиями.
PRESS RELEASE | #Osasuna signs attacker Bryan Zaragoza on loan from @FCBayernEN.— C. A. OSASUNA (@osasuna_en) August 9, 2024
➡️https://t.co/pFkxDcbAkI#LetsGoRojillos | #WelcomeBryan | #WillkommenBryan pic.twitter.com/zS0E0hzOdv
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Опубликовал: Александр Бураков
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