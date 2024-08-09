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Середняк Ла Лиги арендовал вингера Баварии

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Середняк Ла Лиги арендовал вингера Баварии

CA Osasuna

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"Осасуна" объявила об аренде вингера "Баварии" Брайана Сарагосы.

Контракт между сторонами рассчитан на один сезон. Сделка обойдётся испанскому клубу в 250 тысяч евро. Право выкупа при этом не предусматривается.

Напомним, Сарагоса перешёл в "Баварию" из "Гранады" 1 февраля 2024 года. За это время 22-летний футболист принял участие в 7 матчах, не отличившись результативными действиями.

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Опубликовал: Александр Бураков
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