Середняк Ла Лиги арендовал вингера Баварии

"Осасуна" объявила об аренде вингера "Баварии" Брайана Сарагосы.

Контракт между сторонами рассчитан на один сезон. Сделка обойдётся испанскому клубу в 250 тысяч евро. Право выкупа при этом не предусматривается.

Напомним, Сарагоса перешёл в "Баварию" из "Гранады" 1 февраля 2024 года. За это время 22-летний футболист принял участие в 7 матчах, не отличившись результативными действиями.